У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

Nature Astronomy: Атмосфера обнаружена у второй планеты за орбитой Нептуна

Атмосфера обнаружена у второй малой планеты за орбитой Нептуна. Исследование ученых, как сообщает AP, недавно опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Группа ученых под под руководством Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии пришла к выводу, что 2002 XV93 имеет атмосферу, которая на один-два порядка тоньше газовой оболочки Плутона — первой из малых планет, у которой найдена атмосфера.

К своим выводам ученые пришли, изучив звездное затмение — прохождение 2002 XV93 на фоне диска одной из звезды созвездия Возничего. По мнению ученых, атмосфера у малой планеты могла образоваться в результате столкновения с кометой или поддерживаться формами внутренней активности, например, вулканизмом. Вероятнее всего, допускают специалисты, газовая оболочка транснептунового объекта состоит из метана, азота или угарного газа.

В июле 2017 года НАСА показало новые видео пролета над Плутоном и Хароном. Ролики созданы при помощи данных, полученных станцией New Horizons, и компьютерных моделей поверхности карликовой планеты и ее спутника. Ученые отмечают, что это позволило показать небесные тела с более близких расстояний, чем в действительности к ним подлетал космический аппарат. Также исследователи представили последние карты поверхностей Плутона и Харона.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и ее спутника Харона.