Представлены новые видео пролета над Плутоном и Хароном

Видео: NASA.gov Video / YouTube

НАСА показало новые видео пролета над Плутоном и Хароном. Ролики созданы при помощи данных, полученных станцией New Horizons, и компьютерных моделей поверхности карликовой планеты и ее спутника. Ученые отмечают, что это позволило показать небесные тела с более близких расстояний, чем в действительности к ним подлетал космический аппарат. Также исследователи представили последние карты поверхностей Плутона и Харона.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и ее спутника Харона. Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, находящегося на расстоянии 1,6 миллиарда километров от карликовой планеты в поясе Койпера. Диаметр астероида оценивается в 45 километров.