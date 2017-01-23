НАСА рассказало о будущем New Horizons

Команда New Horizons, отвечая на официальной странице миссии на Facebook на вопросы своих подписчиков, рассказала о будущем одноименной станции. Об основных моментах развернувшейся дискуссии сообщает издание Space.com.

В настоящее время New Horizons находится на расстоянии около 1,6 миллиарда километров за орбитой Плутона в поясе Койпера. Этот отдаленный регион Солнечной системы заполнен множеством ледяных небесных тел, изучением которых и займется New Horizons — единственный рукотворный объект, находящийся в данной области пространства.

К 1 января 2019 года станция должна достигнуть небесного тела 2014 MU69. В диаметре оно достигает 45 километров, а от других объектов пояса Койпера его отличает необычная орбита. Ее форма указывает, что 2014 MU69 возник на ранних этапах рождения Солнечной системы. В апреле 2017 года аппарат пройдет половину расстояния до данного объекта.

Это небесное тело, как отметили ученые New Horizons, было выбрано из трех имеющихся вариантов по причине наличия на станции достаточного количества топлива. Радиоизотопный термоэлектрический генератор, установленный на New Horizons, прослужит примерно до середины 2030-х годов.

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Задержка сигнала от станции у 2014 MU69 до Земли составит около шести часов. По этой причине все команды на New Horizons будут отправляться заранее. Снимки 2014 MU69, как отмечают ученые миссии, будут получены в более высоком разрешении, чем фотографии Плутона.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона. Ранее в поясе Койпера станция сделала снимок Квавара — карликовой планеты, диаметр которой оценивается в 1260 километров, что примерно в два раза меньше, чем у Плутона.