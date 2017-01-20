НАСА показало цветное смонтированное видео «посадки» New Horizons на Плутон

Видео: nasa.gov

Команда миссии New Horizons смонтировала цветной ролик, на котором показано приближение одноименной станции к Плутону. По замыслу авторов, оно должно было бы предшествовать «посадке» аппарата на плато Спутник карликовой планеты. Ролик доступен на сайте НАСА.

В действительности New Horizons пролетела мимо Плутона и не смогла бы совершить высадку на нем из-за высокой скорости аппарата. Однако более ста высококачественных снимков небесного тела и его поверхности оказалось вполне достаточно для монтажа ролика с «посадкой».

Изображение: NASA

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Летом 2016-го НАСА представило аналогичный ролик, но составлен он был из черно-белых фотографий. Также американское космическое агентство представило самую детальную цветную карту карликовой планеты. На ней хорошо заметны экваториальная и северная части Плутона и хуже — район южного полюса.

Полтора года назад, 14 июля 2015-го, станция пролетела на минимальном расстоянии мимо карликовой планеты. Основная задача New Horizons — изучение Плутона и его спутника Харона. В настоящее время New Horizons находится на пути к небесному телу 2014 MU69, которого он должен достигнуть 1 января 2019 года.