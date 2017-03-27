Рассчитано аномальное ускорение станции New Horizons

Ученые из Университета Порту и Лиссабонского университета (Португалия) рассчитали аномальное ускорение станции New Horizons, обусловленное тепловым излучением ее фрагментов. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Согласно приводимым учеными оценкам, станция New Horizons после пересечения орбиты Плутона приобрела дополнительное ускорение в одну миллиардную метра в секунду в квадрате. Данный эффект обусловлен анизотропным тепловым излучением конструктивных элементов аппарата, которые нагрелись под действием радиоизотопного термоэлектрического генератора.

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Расчеты ученых основаны на ранее использовавшемся на аппаратах Pioneer и Cassini методах оценок аномального ускорения и предполагают такое же (тепловое) объяснение его природы.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и его спутника Харона. Ранее физик Луис Аседо из Политехнического университета Валенсии (Испания) проанализировал пролетную аномалию — отклонение от расчетного увеличения энергии во время гравитационных маневров космических аппаратов на околоземной орбите.