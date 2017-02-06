Найдено объяснение пролетной аномалии

Физик Луис Аседо из Политехнического университета Валенсии (Испания) проанализировал пролетную аномалию — отклонение от расчетного увеличения энергии во время гравитационных маневров космических аппаратов на околоземной орбите. Исследование ученого опубликовано в журнале Astrophysics and Space Science.

Автор, используя имеющиеся данные по пролетной аномалии, попробовал количественно описать наблюдаемое явление. Для этого он использовал многомерный мультифакторный анализ, позволяющий, по мнению ученого, оценить проявления пролетной аномалии.

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Данное явление, по мнению Аседо, обусловлено некоторой неизвестной «пятой силой», радиус действия составляет примерно 300 километров и определяется широтой, на которой космическим аппаратом осуществляется гравитационный маневр.

К настоящему времени зарегистрировано как минимум шесть случаев пролетной аномалии, когда скорость аппаратов вырастала на примерно 13 миллиметров в секунду. Природа явления до сих пор неизвестна ученым.