Раскрыта природа последней цели станции New Horizons

Директор программы New Horizons Алан Штерн допустил, что астероид 2014 MU69, к которому направляется одноименная станция, является не астероидом, а роем более мелких объектов. Об этом сообщает Popular Mechanics.

«Либо MU69 имеет высокую отражательную способность и меньше [в размерах], чем ожидалось ранее, либо он может быть двойным объектом или даже роем меньших тел, оставшихся с того момента, как образовались планеты в нашей Солнечной системе», — сказал ученый.

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К подобным выводам эксперт пришел, подведя итоги наблюдений за 2014 MU69. За покрытием объекта 3 июня 2017 года следили более 50 астрономов из Северной и Южной Америки. Ученые зафиксировали изменение доли отраженного света в районе предполагаемого местонахождения 2014 MU69, но напрямую не смогли увидеть его. Следующие наблюдения за объектом планируется провести 10 и 17 июля.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons 14 июля оказалась на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 миллиарда километров от карликовой планеты в поясе Койпера. Диаметр астероида оценивается в 45 километров.