Неизвестные скупили квартиры в Москве на рекордную сумму

Неизвестные в 2019 году скупили в Москве элитную недвижимость, чья суммарная стоимость превысила 100 миллиардов рублей. Таким образом на рынке был установлен рекорд за последние пять лет. Об этом сообщается в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Объем продаж в сегменте высокобюджетной недвижимости увеличился на восемь процентов по сравнению с 2018 годом (в квадратных метрах — на 17 процентов). Всего за 2019 год было реализовано 1170 квартир и апартаментов «элитки». Средняя стоимость покупки за год выросла на 22 процента и составила 87 миллионов рублей.

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Также за прошлый год увеличилась и доля сделок с отделкой — треть всех реализованных квартир и апартаментов готовы к проживанию. В 2018-м их было не более 25 процентов от общего объема. При этом более 53 процентов предложения имеют финишную отделку или отделку white box.

Чаще всего дорогое жилье приобретают в районе Хамовники — здесь покупали каждый шестой лот. Далее идут Пресненский район (15 процентов) и Раменки (14 процентов). Эксперты прогнозируют, что в скором времени в тройку лидеров войдет район Дорогомилово. По данным опроса клиентов компании, месторасположение является первичным критерием при выборе жилья (важно для каждого четвертого). Бюджет покупки важен только для каждого шестого клиента.

На январь 2020 года минимальная стоимость квартиры в элитных новостройках Москвы равнялась 9,4 миллиона рублей. В центре города самая доступная недвижимость в высокобюджетном сегменте стоит от 9,8 миллиона рублей.

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