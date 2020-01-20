У Пелагеи нашли элитную недвижимость

У российской фолк-певицы Пелагеи и ее бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина, с которым в настоящее время артистка разводится, нашли элитную недвижимость. Экс-супругам принадлежит загородный особняк за 75 миллионов рублей и три квартиры в Москве, пишет «Экспресс газета».

По информации издания, пара, будучи еще в браке, приобрела в 2017 году четырехэтажный особняк в подмосковном коттеджном поселке. На территории поселка есть собственный пляж, салоны красоты, рестораны, клубы, детские сады и школы. На своем участке в 20 соток Пелагея с Телегиным собирались строить бассейн, баню, детскую площадку для дочери и веранду с зоной барбекю. Однако на данный момент стройка заморожена, не завершена даже внутренняя отделка дома. По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.

Певице, как пишет издание, принадлежат еще несколько квартир в Москве. Одна «трешка» находится в элитном жилом комплексе на западе города, другая (с местом на подземной парковке) — в Центральном административном округе. Также у артистки в собственности есть «однушка» в Таганском районе столицы.

Пелагея заявила о расставании с Телегиным в декабре 2019 года. По словам певицы, она хочет решить вопросы с бывшим мужем «интеллигентно, достойно и как положено».

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