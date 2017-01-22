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В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь

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Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин в субботу стал отцом. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС.

О прибавлении в семье отец рассказал после полуфинала матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команда (сборная дивизиона Тарасова) обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2, Телегин забросил одну из шайб.

«У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку», — сказал Телегин.

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея поженились в июле 2016 года.

Телегин завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2016 года в России, вошел в состав национальной команды на Кубок мира в Канаде, где подопечные Олега Знарка дошли до полуфинала.

Пелагея — российская певица, исполняет русские народные песни и романсы. Выступала в роли наставницы в нескольких сезонах телевизионного шоу «Голос». 30-летняя певица присутствовала на всех играх сборной России на минувшем чемпионате мира, а на открытии турнира исполнила гимн страны.

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