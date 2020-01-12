Пелагея рассказала о разводе с мужем

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании. Ее слова передает «Муз-ТВ».

Артистка сообщила, что обсудила с Телегиным детали бракоразводного процесса. Все юридические вопросы будут решены без скандалов, если в разводе не будут участвовать третьи лица, добавила Пелагея. По словам певицы, у них с бывшим супругом сохранились дружеские отношения, и она смотрит в будущее с позитивным настроем.

О расставании Пелагеи с Телегиным стало известно 26 декабря. Певица заявила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете. Пара поженилась в 2016 году, через год у них родилась дочь Таисия.

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