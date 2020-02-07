Пелагея пожаловалась на заказную травлю из-за развода

Российская певица Пелагея пожаловалась на заказную травлю в СМИ из-за развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Артистка опубликовала видеообращение в Instagram в пятницу, 7 февраля.

Исполнительница рассказала о неких проплаченных и лживых публикациях в прессе, которые начали появляться после новостей о разводе. Она решила обратиться к общественности, поскольку это «перешло все дозволенные границы».

«Зачем меня заказали? Чтобы довести до истерии, чтобы выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо», — объявила она.

Певица добавила, что «знает, кто ее заказал», что эти люди не скрывают этого. «Ими движет страх, что мы с Ваней можем помириться, и тогда они совершенно потеряют возможность контролировать и управлять Ваней, и, самое важное, всем тем, что у него есть», — подчеркнула она.

Пелагея также обратилась к журналистам, заявив, что их используют в неприличной игре: «Если у вас есть уважение к своей работе, не ведитесь, пожалуйста, на анонимные источники, вбросы». По ее словам, манипуляторы пользуются прессой, потому что им «нужны миллионы Ивана». «Мне — не нужны. А вам они и по закону не достанутся. Поэтому какой же, дорогие друзья, в этом смысл?» — отметила артистка, добавив, что «отказывается явиться на объявленную ей войну».

О расставании Пелагеи с Телегиным стало известно 26 декабря. Певица заявила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете. Пара поженилась в 2016 году, через год у них родилась дочь Таисия.

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