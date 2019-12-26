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Пелагея рассталась с мужем

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Певица Пелагая объявила о расставании с мужем — хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом артистка написала в Instagram.

Пелагея отметила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете. «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — подчеркнула она. Пелагея выразила надежду, что у нее с супругом получится сохранить дружеские отношения ради дочери и быть ей хорошими родителями.

Несмотря на «малоприятность» процесса развода, певица хочет решить вопросы с бывшим мужем «интеллигентно, достойно и как положено». «Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать», — заключила она.

Артистка вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого Пелагея с 2010-го по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

Пелагея — российская певица, исполняет русские народные песни и романсы. Выступала в роли наставницы в нескольких сезонах телевизионного шоу «Голос». 30-летняя певица присутствовала на всех играх сборной России на минувшем чемпионате мира, а на открытии турнира исполнила гимн страны.

Телегин завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2016 года в России, вошел в состав национальной команды на Кубок мира в Канаде, которая дошла до полуфинала.

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