Любовь Успенская ответила на вопрос о пенсии

Певица Любовь Успенская в ответ на вопрос о пенсии призналась, что не получает ее. Слова артистки передает Teleprogramma.pro.

«Я не пенсионер. Я работаю. Я хочу много работать, чтобы ни от кого не зависеть. Я даже не занималась этим вопросом. У меня в голове не пенсия, а другие проблемы», — заявила 65-летняя Успенская.

В декабре 2019-го народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. В апреле певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей, а артист Максим Галкин в ноябре рассказал, что пенсия его супруги Аллы Пугачевой составляет две тысячи рублей.

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