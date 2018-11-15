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Галкин раскрыл Басте размер пенсии Пугачевой

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Максим Галкин и Алла Пугачева

Артист Максим Галкин заявил, что пенсия его супруги Аллы Пугачевой составляет две тысячи рублей. Такую цифру он назвал рэперу Басте (Василию Вакуленко) в интервью, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

«У [Валерия] Леонтьева она была десять тысяч. Это потому, что он себя записал, как балетный [артист]», — отметил Галкин.

Артист добавил, что его жена, к счастью, не беспокоится из-за пенсии: «Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все, мы не переживаем».

В августе стало известно, что Пугачева собирается получить вид на жительство в Европе. В марте певица признала свою старость.

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