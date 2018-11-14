Билан получил по заслугам от Путина

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста певцу Диме Билану. Указ опубликован в среду, 14 ноября, на портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — написано в документе.

Певец дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2008 году он занял первое место с песней Believe и первый принес победу стране.

Дима Билан — лауреат множества музыкальных премий. В частности, он получил премии Муз-ТВ, MTV Europe Music Awards, «Золотой граммофон», в 2006 году ему вручили награду World Music Awards как самому продаваемому российскому исполнителю. В этом же году он стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики. В 2007 году Диме Билану было присвоено звание заслуженного артиста Чеченской Республики.

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