В Госдуме ответили на предложение наказать Ефремова за «предательство Родины»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал предложение лишить российского актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста из-за его интервью украинской радиостанции. Его слова передает РИА Новости.

Бортко отметил, что Ефремов получил это звание за свой талант, а не за высказывания. При этом он подчеркнул, что категорически не согласен с тем, что говорит актер. «И не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело», — сказал депутат.

Ранее сам Ефремов заявил, что ему «по барабану» инициатива отобрать у него звание. С соответствующим предложением ранее выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, заявления Ефремова «тянут на предательство Родины».

1 ноября Ефремов сказал в интервью киевской радиостанции «Новое время», что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла». В июне Ефремов дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором заявил, что передача Крымского моста Киеву решит конфликт с Украиной. В том же интервью актер посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.

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