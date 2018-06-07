Ефремову пригрозили уголовным делом за слова про Крымский мост

Актера Михаила Ефремова могут привлечь к уголовной ответственности за предложение отдать Украине Крымский мост. Об этом РБК заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что еще не писал жалобу на артиста.

Цеков назвал Ефремова неглубоким и поверхностным человеком, «который так до сих пор и не понял, что Крым — это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории».

6 июня сообщалось, что Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю предложил решить конфликт с Украиной, отдав Киеву Крымский мост. «Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил он.

Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. В мае 2018-го по мосту открыли автомобильное движение.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!