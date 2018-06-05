Ефремов посетовал на наивность русских

Актер Михаил Ефремов заявил, что считает население России слишком наивным. Об этом он рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале «вДудь».

«На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивые. Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так... Беря государство, беря тот же "МММ". Ну это же разводилово, это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы», — вспомнил Ефремов.

Артист подчеркнул, что сейчас россиян уже не разводят. «Сейчас — патриотизм. Это значит — точно проворовались», — подчеркнул он.

В марте Ефремова обвинили в том, что в Самаре во время спектакля «Не становись чужим» он вышел на сцену пьяным и обматерил зрителей. Инцидент сняли на видео.

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