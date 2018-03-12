Театр заявил о непонимании зрителями спектакля с матерящимся Ефремовым

Театр «Современник» опубликовал официальное заявление по поводу скандала на спектакле в Самаре. Обращение опубликовано на сайте учреждения.

В тексте приводится комментарий директора театра Игоря Попова. «В Самаре мы играли два дня. В первый день — "Не становись чужим", а на следующий — "Пять вечеров". Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей», — цитирует театр Попова.

По его словам, «главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль». «К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании», — добавил он.

Ранее руководство «Современника» заявило, что намерено разобраться со скандалом на гастролях артистов в Самаре. Видео выступления опубликовали в сети.

9 марта одна из посетительниц спектакля «Не становись чужим» в Самаре на своей странице в Facebook пожаловалась, что актеры вышли на сцену с задержкой, а Михаил Ефремов был сильно пьян и путал текст. Женщина сообщила, что артист ответил матом на просьбу зрителей говорить громче, а к концу представления зал опустел. По словам Ефремова, зрители просто «не догнали» суть постановки.

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