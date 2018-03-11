Матерящего зрительный зал Ефремова сняли на видео

В сети появилась видеозапись со спектакля «Не становись чужим» в Самаре, где актер Михаил Ефремов вступил в нецензурную перепалку со зрителями. Съемка доступна на YouTube-канале «Волга Ньюс ИП».

Судя по записи, скандал начался после того, как Ефремова попросили говорить громче, поскольку его слов было не слышно. «Ну выйди сюда, [ругательство], и скажи отсюда», — возмутился в ответ актер. Чуть подождав, он предложил недовольной посетительнице театра «вытащить беруши». Также на кадрах видно, что Ефремов ходит по сцене шатаясь.

Запись заканчивается на моменте, когда актер укоризненно смотрит в зал и в нецензурной форме сообщает всем, что забыл текст.

Инцидент на гастролях «Современника» в Самаре произошел 7 марта. Одна из зрительниц пожаловалась в соцсетях, что спектакль задержали по вине Ефремова, а сам он вышел на сцену пьяным, матерился и путал текст. Ефремов позже заявил, что женщина его просто не поняла.

Руководство московского театра «Современник» пообещало разобраться с инцидентом.

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