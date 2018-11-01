Ефремов рассказал об имперском мороке России

Российский актер Михаил Ефремов заявил в интервью киевской радиостанции «Новое время», что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла». Запись эфира опубликована на странице радиостанции в Facebook.

«Россия — страна, которая очень похожа на человека, который ей руководит. Вот когда у нас был Брежнев — была такая Россия, потом, когда был Горбачев, — была другая Россия, более говорливая. Когда Ельцин был — был спирт "Рояль" и водка "Распутин". А сейчас — спорт, дзюдо и горные лыжи», — объяснил Ефремов.

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В июне Ефремов дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором заявил, что передача Крымского моста Киеву решит конфликт с Украиной. Актер также предположил, что если посылать Украине бесплатный газ в течение 10-15 лет, «то вполне можно договориться». В том же интервью Ефремов посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.

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