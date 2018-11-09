Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания за «предательство Родины»

Заслуженный артист России Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания за критические высказывания касательно политического курса страны. Об этом сообщает ФАН.

«Меня это не интересует. По барабану. До свидания», — ответил актер.

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С предложением наказать актера выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. «Если внутри России выступления Ефремова выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию страной-агрессором, подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство Родины», — рассказал он.

1 ноября Ефремов сказал в интервью киевской радиостанции «Новое время», что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла». В июне Ефремов дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором заявил, что передача Крымского моста Киеву решит конфликт с Украиной. В том же интервью актер посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.

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