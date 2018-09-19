Появилось видео с места аварии с участием Димы Билана

tvzvezda.ru

В сети опубликованы кадры с места ДТП, которое спровоцировал певец Дима Билан. Видео опубликовал телеканал «Звезда» в среду, 19 сентября.

В ролике видны повреждения белого автомобиля марки Hyundai, в который врезалась машина певца, черный Ford Mustang. Авария произошла вечером во вторник, 18 сентября, на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее в среду Билан записал видеообращение, в котором признал свою вину в ДТП. Артист добавил, что сам вызвал на место происшествия полицию, пожарных и скорую, а с владельцем поврежденного автомобиля ему удалось договориться «полюбовно».

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