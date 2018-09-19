Билан заговорил после ДТП

Поп-исполнитель Дима Билан высказался об аварии, в которую он попал во вторник вечером, 18 сентября. Он записал видеообращение к подписчикам в Instagram.

Под видео эстрадный певец отметил, что авария произошла по его вине. «Я виноват в аварии, отвлекся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую, чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулем!» — написал Билан.

По словам поп-певца, он въехал в автомобиль Hyundai Solaris, который остановился на светофоре, со скоростью 40 километров в час. В результате аварии никто не пострадал, но багажник машины был сильно поврежден. Билан договорился с владельцем автомобиля «полюбовно». «Никто не в обиде», — заключил поп-исполнитель.

Фото опубликовано @bilanofficial

Вечером 18 сентября сообщалось, что Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Отмечалось, что певец трезв и не отрицает вины. За некоторое время до происшествия он выложил в «сториз» видео исполнения песни за рулем автомобиля.

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