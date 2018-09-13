Эдгард Запашный попал в массовую аварию

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Дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный попал в ДТП на юго-западе Москвы. Артист опубликовал видео с места происшествия в Instagram в четверг, 13 сентября.

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Запашный рассказал, что на дороге уже столкнулись два автомобиля, и, когда он проезжал мимо них, в него влетело такси. «Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в стоящий Mercedes», — поведал он, добавив, что в его машине теперь не открывается дверь.

Инцидент произошел ночью. Запашный не сообщил, пострадал ли кто-то из участников аварии, отметив только, что «полиция очень быстро приехала».

10 сентября в аварию попал актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела».

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