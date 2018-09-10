Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин попал в аварию

Российский актер Сергей Селин попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает портал MR7.ru со ссылкой на свидетеля с места инцидента.

Отмечается, что авария произошла на площади Восстания недалеко от Московского вокзала. Пострадавших в результате ДТП нет.

57-летний Селин наиболее известен по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». Он также сыграл в таких фильмах, как «Комедия строгого режима», «Корпоратив» и «Выкрутасы». В 2006 году Селин получил звание заслуженного артиста России.

В конце июля в ДТП попала российская поп-исполнительница Ольга Бузова. В ее машину въехал грузовой автомобиль. Певица получила небольшие ушибы.

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