Актрису из «Вокзала для двоих» парализовало

Народную артистку России Анастасию Вознесенскую, жену актера Андрея Мягкова, парализовало. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали соседи супружеской пары, 75-летнюю Вознесенскую парализовало с тех пор, как она перенесла инсульт. До этого она болела сахарным диабетом.

В последнее время 80-летний Мягков появлялся в обществе без жены. Супруги прожили вместе 55 лет.

Анастасия Вознесенская исполнила роли в таких фильмах, как «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента», «Кувырок через голову», «Завещание Сталина», «Крестоносец», «Майор Вихрь», «Примите телеграмму в долг» и «Гараж».

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