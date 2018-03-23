Добронравов перенес инсульт и операцию

Актер Федор Добронравов перенес инсульт. В Москве ему была проведена операция, и выписывать артиста из больницы пока не планируется, пишет газета «Известия» в пятницу, 23 марта.

Отмечается, что артиста с признаками инсульта доставили в одну из подмосковных больниц 17 марта. Ночью его состояние улучшилось, однако на следующий день он вновь почувствовал себя хуже. Актер лег в московскую больницу, где ему провели операцию.

Накануне в Московском театре сатиры, в котором Добронравов работает с 2003 года, рассказали, что состояние артиста оценивается как стабильно хорошее, он проходит полное медицинское обследование. Ранее в марте худрук театра Александр Ширвиндт заявил, что у Добронравова «случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства», когда он находился в Сергиевом Посаде. Ширвиндт сообщил ТАСС, что 1 апреля актер уже сможет вновь выйти на сцену.

Федор Добронравов снимался в таких фильмах и сериалах, как «Сваты», «Ликвидация», «День радио» и «Золотой теленок».

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