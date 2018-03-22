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В театре рассказали о состоянии Федора Добронравова

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Федор Добронравов

Российский актер Федор Добронравов проходит полное медицинское обследование. Его состояние оценивается как стабильно хорошее, рассказала РИА Новости заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина.

«Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму», — заверила она.

Худрук театра Александр Ширвиндт 19 марта рассказал, что у Добронравова «случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства», когда он находился в Сергиевом Посаде. Актера привезли в Москву на обследование.

О госпитализации артиста 18 марта сообщила представитель артиста Ирина Сойкина.

Федор Добронравов — комедийный кино- и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста России. Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Сваты», «Ликвидация», «День радио», «Золотой теленок». Актер работает в Московском театре сатиры с 2003 года.

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Предыстория: Раскрыты причины госпитализации Федора Добронравова
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