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Раскрыты причины госпитализации Федора Добронравова

Раскрыты причины госпитализации Федора Добронравова

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Федор Добронравов

Художественный руководитель Московского театра сатиры, артист Александр Ширвиндт рассказал о состоянии актера Федора Добронравова, попавшего в больницу в Сергиевом Посаде. Его слова в понедельник, 19 марта, передает ТАСС.

Артист подчеркнул, что никакого повода для паники из-за здоровья Добронравова нет. «У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», — объяснил Ширвиндт.

Он добавил, что спектакль «Где мы?!» с участием Добронравова состоится в Театре сатиры 29 марта.

О госпитализации Добронравова 18 марта сообщила представитель артиста Ирина Сойкина.

Федор Добронравов — комедийный кино- и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста России. Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Сваты», «Ликвидация», «День радио», «Золотой теленок». Актер служит в Московском театре сатиры с 2003 года.

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Предыстория: Актер Федор Добронравов попал в больницу
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