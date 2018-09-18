Российский поп-певец Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Об этом стало известно РИА Новости.

«На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавших нет. Отмечается, что певец трезв и не отрицает вины. Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и оформляют протокол.

В социальной сети Instagram около 22:00 Билан выложил в «сториз» видео, где поет за рулем.

В июле в Mercedes российской поп-исполнительницы Ольги Бузовой въехал грузовик. Певица получила небольшие ушибы, так как фура передвигалась на низкой скорости.

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