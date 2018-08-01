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Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство

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Эстрадная певица Алла Пугачева собирается получить вид на жительство в Европе. Об этом сообщает dni.ru со ссылкой на источник из окружения артистки.

«И Максим [Галкин], и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей», — рассказал собеседник портала.

В марте Пугачева признала свою старость. «Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — пожаловалась певица.

У 69-летней Аллы Пугачевой двое несовершеннолетних детей — Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 47-летняя дочь Кристина Орбакайте. Мужу Пугачевой, юмористу Максиму Галкину, — 42 года.

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