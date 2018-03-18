Жерар Депардье проголосовал на выборах

Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что он пришел на избирательный участок около 10:20 по парижскому времени. Актер был одет в кожаную куртку, и на нем были темные очки, несмотря на пасмурную погоду в Париже.

Депардье подчеркнул, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру. В частности, полноценный избирательный участок в этом году впервые открылся в индийском штате Гоа — раньше здесь организовывали лишь выездное голосование.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!