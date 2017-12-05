Депардье выступил за допуск сборной России на Олимпиаду-2018

Французский актер Жерар Депардье выступил за допуск сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года. Фотографию с хэштегом #NoRussiaNoGames (#НетРоссииНетИгр) он выложил в своем Facebook-аккаунте.

Актер поддержал акцию, которую запустил в социальных сетях школьник из Санкт-Петербурга. В результате с таким тегом сфотографировались звезды спорта и шоу-бизнеса.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) вынесет решение о допуске сборной России на Игры. Страна может попасть под новые санкции из-за расследования о государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

По его результатам в ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом, команда потеряла первое место в общекомандном зачете.