Пугачева признала свою старость

Эстрадная певица Алла Пугачева объявила поклонникам, что резко стареет. Артистка пожаловалась на ухудшение здоровья в своем Instagram, пишет «Комсомольская правда».

«Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — подчеркнула Пугачева.

Как отмечает издание, так певица ответила на критику интернет-пользователей, высмеявших ее внешний вид. «Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь», — предложила 68-летняя звезда. Она также пообещала в последние дни своей жизни думать о детях и своих поклонниках.

В январе 2017-го Пугачева показала тапки в ответ на критику новогодней телепередачи с ее участием.

У Аллы Пугачевой двое несовершеннолетних детей — Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 46-летняя дочь Кристина Орбакайте.

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