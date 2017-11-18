Пугачева и Галкин обвенчались

Певица Алла Пугачева обвенчалась с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram в субботу, 18 ноября, приложив видео с церемонии в православном храме.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Nov 17, 2017 at 11:13pm PST

Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, а мальчик еще и самостоятельно крестился.

Дата и место проведения церемонии не уточняются.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.

В январе 2016 года сообщалось о венчании другой известной супружеской четы: бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и Елены Батуриной. Церемония прошла в их домовой церкви в Подмосковье и была приурочена к 25-летней годовщине свадьбы.