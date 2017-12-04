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70-летняя «королева буги-вуги» покорила Галкина искрометным танцем

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В гости к Максиму Галкину в проект «Старше всех» пришла 70-летняя жительница Ярославля Галина Тигина, которая начала несколько лет назад заниматься буги-вуги. На сайте Первого канала Тигину назвали «королевой буги-вуги».

Женщина рассказала, что с детства и до 16 лет танцевала, однако потом последовал «небольшой перерывчик» длиной почти в полвека. Тигина вспомнила, как в молодости пыталась бюджетными методами подражать стилягам. К примеру, варила тушь для ресниц из канифоли. Этот факт особенно поразил ведущего.

Затем Тигина продемонстрировала свой танцевальный талант, исполнив буги-вуги с молодым партнером.

Предыстория: Пугачева и Галкин обвенчались
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