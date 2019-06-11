Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Официальная причина смерти пока неизвестна, расследование обстоятельств будет произведено позднее. По мнению друзей семьи, 44-летний Сафиулин утонул, заснув в ванной в ночь на 9 июня.

Прощание с артистом назначено на 13 июня. У него остались жена и двое детей.

Сафиулин прославился как артист Московской филармонии и Мариинского театра. Он был участником шестого сезона телешоу «Голос», его наставницей стала певица Пелагея. На слепых прослушиваниях Сафиулин исполнил русскую народную песню «Прощай, радость».

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