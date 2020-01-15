Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве

Минимальная стоимость квартиры в элитных новостройках Москвы — 9,4 миллиона рублей, говорится в сообщении агентства Skolkovo Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самый дешевый лот выставлен на продажу в одном из премиальных жилых комплексов в Северо-Восточном округе столицы. В центре города самая доступная элитная квартира стоит 9,8 миллиона рублей. В Юго-Западном округе минимальным назван ценник в 11,1 миллиона.

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Самый высокий уровень минимальных цен на элитную недвижимость — в Северном округе Москвы: здесь за дорогое жилье придется выложить от 24 миллионов рублей. По средней стоимости квадратного метра «элитки» самый дорогой округ — Центральный, где «квадрат» стоит почти 456 тысяч рублей.

«В 2020-м первичный элитный рынок пополнится минимум десятью новыми проектами, — отмечают в Skolkovo Realty. — Количество лотов в продаже может вырасти на 20 процентов уже в первой половине года. Мы прогнозируем, что предложение с отделкой продолжит завоевывать рынок». Помимо этого, прогнозируется рост доли инвестиционных сделок с «элиткой».

Ранее стало известно, что в декабре 2019-го объемы реализации люксовой жилой недвижимости в российской столице резко снизились из-за падения курса валюты США. По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, отменили сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.

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