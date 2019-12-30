Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве

Объемы реализации люксовой жилой недвижимости в российской столице в декабре 2019-го резко снизились из-за падения курса валюты США, говорится в сообщении агентства Skolkovo Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно. «Большая часть клиентов премиального сегмента, которые планировали совершить покупку до Нового года, отложили ее. По предварительным оценкам, количество сделок в декабре 2018 года было выше на 40-50 процентов, чем сейчас», — отмечается в сообщении.

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Всего в центре Москвы к концу 2019 года ведутся продажи в 48 элитных жилых проектах. Средний бюджет сделки в этом сегменте превышает 103 миллиона рублей. На вторичном рынке в центре города продается 4,2 тысячи квартир стоимостью более 100 миллионов рублей, подсчитали риелторы.

Специалисты предполагают, что потенциальные новоселы элитных домов активизируются, когда курс американской валюты вернется к привычным высоким значениям последних лет.

В октябре стало известно, что самая дорогая квартира на столичном рынке элитного жилья выставлена на продажу за 2,4 миллиарда рублей. Лот представляет собой пентхаус площадью 735 квадратных метров, расположенный в одной из новостроек в районе Патриарших прудов.

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