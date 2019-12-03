Москвичи закупились элитным жильем на рекордную сумму

На московскую высокобюджетную недвижимость в 2019 году потратили рекордную сумму за последние пять лет — более 82 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

Этот показатель на шесть процентов больше, чем в 2018 году. Также в элитном сегменте на первичном рынке зафиксирована максимальная средневзвешенная цена за последние четыре года — 1,15 миллиона рублей за «квадрат» (плюс 16 процентов в годовом выражении).

Больше всего элитной недвижимости сосредоточено в районе Хамовники — здесь заключается практически каждая пятая сделка в данном сегменте (19 процентов).

Предыдущий рекорд на рынке высокобюджетной недвижимости был установлен в октябре. Тогда по итогам третьего квартала суммарная стоимость сделок превысила 26,5 миллиарда рублей — максимум за последние три года.

Самым дорогим и редким форматом на московском рынке недвижимости является пентхаус. В среднем в строящемся ЖК он обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных квартир элит- или премиум-класса.

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