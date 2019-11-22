Привыкших к роскоши москвичей вынудят раскошелиться

Жители сотни самых дорогих домов центра Москвы в совокупности выплатят за 2019 год 1,7 миллиарда рублей налогов на недвижимость, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Такой же может быть эта сумма и по итогам 2020-го — при сохранении кадастровой стоимости недвижимости на том же уровне. В среднем с каждого собственника взыщут примерно по 331 тысяче рублей. В 2018-м эта сумма составляла 200 тысяч рублей. Примерно 18 процентам владельцев придется выплатить налоговикам весьма ощутимую сумму — свыше 500 тысяч рублей.

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Согласно расчету экспертов Savills, за три года (с 2018-го по 2020-й) владелец среднестатистической элитной квартиры из 100 самых дорогих домов столицы потратит на налоги более 800 тысяч рублей.

«Сегодня ставка налога на премиальную жилую недвижимость может составлять от 0,15 до 2 процентов (максимальная ставка применяется при стоимости объекта, превышающей 300 миллионов рублей), — поясняют аналитики. — Учитывая тот факт, что собственники элитных квартир также владеют объектами коммерческой и загородной недвижимости, общая сумма налогов, которые они заплатят, вне сомнения, станет весьма ощутимой».

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