Москвич попросил 600 тысяч рублей в месяц за квартиру с шелковыми стенами

Собственник однокомнатной квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Косыгина в Москве, выставил свое жилье на рынок аренды по ставке 600 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По информации риелторов, объект в районе станции метро «Воробьевы горы» — самая дорогая «однушка» на столичном рынке аренды. В квартире, общая площадь которой составляет 250 квадратных метров, есть танцевальный зал с обитыми шелковой тканью стенами.

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На втором месте рейтинга дорогих съемных «однушек» — лот за 200 тысяч рублей в месяц в элитном доме в проезде Березовой рощи, недалеко от станции метро «Полежаевская». Квартира имеет площадь 110 квадратных метров, интерьер выполнен по авторскому дизайн-проекту. Жилье сдается в аренду впервые.

Третью строчку занял объект за 150 тысяч рублей в месяц. Он расположен на 40-м этаже 60-этажного небоскреба «Империя» в деловом центре «Москва-Сити». Двухуровневые апартаменты площадью 50 квадратных метров предлагаются с мебелью и бытовой техникой.

В ноябре сообщалось о собственнике квартиры в столичном районе Хамовники, выставившем свое жилье на рынок аренды по ставке 6,4 миллиона рублей в месяц. Апартаменты имеют площадь 500 квадратных метров, в них выполнена дизайнерская отделка.

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