Названа самая дорогая недвижимость России

В России самая дорогая недвижимость на вторичном рынке продается в домах, которые сдали 100 лет назад. Средняя стоимость квадратного метра в таких зданиях превышает 200 тысяч рублей. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Максимальная стоимость «квадрата» зафиксирована в домах, построенных с 1920-го по 1929-й — примерно 202 тысячи рублей. Такая высокая цена связана с расположением объектов. Около 65 процентов квартир и апартаментов экспонируются в Москве и находятся в центре города (Хамовники, Басманный и Пресненский районы). Средняя стоимость квадратного метра столичного жилья, построенного в 1920-1929 годы, составляет 272,6 тысячи рублей. В число лидеров по цене также входят Санкт-Петербург (103,5 тысячи рублей за «квадрат») и Краснодар (82 тысячи рублей).

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Высокой стоимостью также отличаются квартиры, введенные в эксплуатацию с 2000-го по 2009-й — в среднем 120 тысяч рублей за квадратный метр. В этой категории лидируют Москва (232,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (125 тысяч рублей) и Подмосковье (92,8 тысячи рублей). В домах, построенных с 2010-го по 2019-й, средняя стоимость «квадрата» составила 93 тысячи рублей.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что 15-20 лет назад в России велось строительство жилья преимущественно бизнес- и элитного классов. Из-за этого средняя цена квадратного метра в подобных домах сохраняется на высоком уровне. А с середины 2010-х годов в Москве стартовала программа реновации бывших промзон. В результате рынок пополнился более доступным предложением в массовом сегменте, что привело к удешевлению недвижимости.

Исследование проводилось в отношении домов, которые построили за последнее столетие в российских городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях.

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