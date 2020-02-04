У сестры Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве

У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве. Речь идет о двухэтажном пентхаусе в 167,7 «квадрата» стоимостью один миллион долларов (63,2 миллиона рублей) в жилом комплексе «Соколиное гнездо». Об этом пишет «Собеседник».

Квартирой, согласно выписке из Росреестра, Зулай владеет уже 15 лет. Однако до недавней декларации ее мужа Салмана Закриева, зампредседателя парламента Чечни, о жилье было ничего неизвестно. Ранее Закриев сообщал, что его супруга владеет только квартирой площадью 130 квадратных метров. Издание пишет, что из анализа открытых данных декларации невозможно точно сказать, утаивание ли это, нарушение антикоррупционного законодательства или же просто техническая ошибка.

В пентхаусе, как сообщает «Собеседник», зарегистрирован и мэр Грозного — Якуб Закриев, сын Салмана Закриева. Он учился в Петровской школе, которая находится неподалеку от «Соколиного гнезда».

Ранее дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат открыла в Грозном ресторан «Париж», чем разгневала местных жителей. Во время церемонии открытия силовики перекрыли проспект Владимира Путина, рядом с которым находится заведение, а также заняли подъезды соседних жилых домов.

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