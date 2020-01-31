Россиян пристыдили за коллаж с Кадыровым

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пристыдил россиян, распространявших фотоколлаж с главой республики Рамзаном Кадыровым, на котором тот изображен в образе православного священника. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

По словам Умарова, жители Чечни, которые смеются над шаржем на Кадырова, являются равнодушными людьми. Чиновник упрекнул граждан в том, что они сначала пересылают подобные фотоколлажи друг другу в мессенджерах, а потом просят у главы республики помощи в решении своих проблем. «Пересылает этот мерзкий шарж кому-то другому, а потом этой же рукой пишет комментарий Рамзану Кадырову: "Рамзан, помоги, Рамзан, спаси"», — посетовал министр.

Он также напомнил, что Кадыров строит в республике дороги, мечети, больницы и детские сады, и поинтересовался, не екает ли в груди у тех, кто смеется над главой Чечни. «Аритмия не начинается при этом?» — спросил Умаров.

Ранее в январе издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что нескольких жителей Чечни задержали из-за коллажа с Кадыровым. По данным журналистов, 25 человек были задержаны в Курчалоевском районе, в городе Шали и селе Герменчук. Среди них школьники, граждане от 25 до 30 лет и 62-летний таксист. По неподтвержденной информации, задержанных избивали. В местном управлении МВД от комментариев отказались. Кадыров, в свою очередь, заявил, что в СМИ преувеличивают информацию о происходящем в республике.

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