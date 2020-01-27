В Чечне вспомнили о «кровавой истории Франции» из-за карикатуры на Кадырова

Власти Чечни считают вбросом и провокацией информацию о 25 задержанных из-за фотоколлажа с изображением чеченского лидера Рамзана Кадырова в одежде православного священника. Об этом ​министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил журналистке ТАСС. Их разговор опубликован в его Instagram.

Политик объяснил, что для республики «ужасными» считаются цифры 25, 26 и 27, потому что «противники вечно нам приписывают 25 задержанных, 26 расстрелянных, 27 притесненных». По его словам, подобные провокации ежегодно начинаются в январе-феврале. «Вы знаете, сколько фотожаб гуляет, например, и о Рамзане Кадырове, и обо мне, и о многих других лидерах государств, республик, народов и регионов? Причем абсолютно безнаказанно», — сказал Умаров.

Далее политик обратился к мировой истории и вспомнил, что с подобных карикатур «началась кровавая история Франции» при Людовике XVI, потом это повторилось в России при Николае II.

«Лучше предупредить десяток-другой смутьянов и негодяев, четко разъяснив им, к чему они могут привести своими рисунками, фотожабами, карикатурами и шаржами свой народ. Лучше уж их научить уму-разуму в рамках закона, чем потом быть свидетелями многотысячных, а то и многомиллионных жертв», — высказался министр.

Ранее «Кавказ.Реалии» сообщили, что в Чечне задержали 25 человек в Курчалоевском районе, в городе Шали и селе Герменчук. Среди них школьники, люди в возрасте от 25 до 30 лет и 62-летний таксист. Некоторых подозревают в распространении коллажа, других — в его получении. По неподтвержденной информации, задержанных избивали.

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