За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свой источник.

По его словам, 24 и 25 января были задержаны 11 человек в городе Шали, еще четверых поймали в селе Герменчук и десять человек — в Курчалоевском районе.

Утверждается, что полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей. Среди них школьники, молодые люди 25-30 лет и 62-летний таксист.

Всех их доставили в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По информации издания, задержанных избивают.

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