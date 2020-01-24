Российский боец MMA рассказал о страхе Емельяненко перед Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресса» рассказал о страхе соотечественника Александра Емельяненко перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Александр Емельяненко жил в страхе, когда тренировался в клубе "Ахмат", поэтому не пил. Он боялся Рамзана Ахматовича. Молодец, тренировался. Там же нельзя делать лишних движений, с тебя могут и спросить», — посчитал Харитонов. По его мнению, теперь Емельяненко не соблюдает спортивный режим, а вместо этого веселит народ.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

В конце декабря прошлого года Емельяненко и Кадыров договорились провести поединок друг против друга. Глава Чечни объяснил свое желание тем, что подраться со спортсменом в последнее время желают «все кому не лень», и потому он решил сделать то же самое.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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